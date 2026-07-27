Новокузнечанин избил свою сожительницу прямо на улице

Фото: Росгвардия Кузбасса.

В Новокузнецке росгвардейцы усмирили домашнего дебошира, который избил свою сожительницу после шумного застолья. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Инцидент произошел ночью во дворе одного из многоквартирных домов на улице Белградской. По предварительным данным, 33-летний мужчина и его 29-летняя возлюбленная выпивали в компании общих знакомых. Во время посиделок пара поссорилась, и женщина наотрез отказалась возвращаться домой вместе со спутником. Пьяного кавалера такой расклад не устроил: он попытался силой переубедить сожительницу и несколько раз ударил ее по лицу. Пострадавшая не стала терпеть побои и обратилась за помощью к правоохранителям.

Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали агрессивного новокузнечанина на месте происшествия и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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