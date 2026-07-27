Ночевка на ветках и медвежьи следы: в Кузбассе нашли грибницу, пропавшую в тайге

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ижморском округе благополучно завершились ночные поиски 84-летней жительницы поселка Яя, которая заблудилась в глухой тайге. Об этом рассказали в полиции Кузбасса.

Пенсионерка вместе со своим 88-летним братом отправилась в лес за грибами и ягодами в районе села Ижморка-2. В какой-то момент пожилой спутник потерял сестру из виду. Попытавшись найти ее самостоятельно, мужчина понял, что дело плохо, вышел из леса и сразу обратился к правоохранителям.

Ситуацию осложняло то, что у пенсионерки не было с собой мобильного телефона. Кроме того, во время ночных поисков спасатели наткнулись на свежие следы медведя, поэтому действовать приходилось максимально быстро и осторожно.

Полицейские, чиновники и волонтеры на квадроциклах прочесывали тайгу, подавая световые и звуковые сигналы. Утром женщину обнаружили живой и невредимой в нескольких километрах от населенного пункта.

Как оказалось, осознав, что заблудилась, пенсионерка не стала паниковать и блуждать в темноте, а соорудила себе лежанку из веток и спокойно устроилась на ночлег. Найденную путешественницу передали врачам скорой помощи, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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