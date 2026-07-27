От нового моста до экопарка: губернатор Кузбасса проверил главные строительные площадки Кемерова и поставил жесткие задачи подрядчикам

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове полным ходом идет масштабное обновление скверов, дорог и знаковых зданий. Губернатор Илья Середюк лично проинспектировал ключевые строительные площадки города. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Большинство объектов уже находятся в высокой степени готовности, а некоторые из них откроются для горожан этой осенью.

«Сегодня прошли по ключевым точкам строительства, благодаря которым город буквально преображается на глазах. Обратил особое внимание на соблюдение сроков и высокого качества работ - люди должны получить современные, удобные и безопасные пространства для жизни, творчества и отдыха», - подчеркнул Илья Середюк.

По итогам инспекции губернатор определил фронт работ для каждого объекта. Так, на площади у филармонии демонтировали старую штукатурку на крыльце. Глава региона поручил найти подрядчика, провести гидроизоляцию и полностью завершить ремонт фасада и запуск фонтана к главному кузбасскому празднику - Дню шахтера.

Тем временем на улице Мичурина реконструкция вышла на финишную прямую: дорожники уложили первый слой асфальта, установили бордюры и готовятся к укладке финального покрытия, обустройству газонов и запуску светофоров.

Новый пешеходный мост через Искитимку почти готов - в августе на нем смонтируют современное стеклянное ограждение. Рядом на 80% завершено благоустройство нового экопарка: там уже уложили плитку, провели свет, достраивают пешеходные дорожки, амфитеатр и асфальтируют памп-трек. К сентябрю строители также обещают сдать новый прогулочный участок единой набережной вдоль реки.

Здание гостиницы «Театральная» готово на 67%. Строители уже смонтировали фасад со шпилем, а губернатор поручил закрыть тепловой контур здания до наступления холодов.

На площадке «Школы 21» сейчас монтируют фасад, стеклянные витражи и внутренние перегородки. В ближайшее время здесь также начнется благоустройство прилегающей территории.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.