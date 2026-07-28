Бесправный кузбассовец устроил гонки с полицией, перевернулся и сбежал в больницу

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В Междуреченске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 18-летнего лихача без прав, который устроил опасные гонки с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дорожные инспекторы на проспекте Шахтеров заметили кроссовый мотоцикл и потребовали от водителя остановиться, однако парень лишь сильнее выжал ручку газа. Погоня длилась недолго: беглец наехал на препятствие, перевернулся, после чего вместе со своим пассажиром скрылся во дворах, бросив разбитый байк.

Мотоцикл отправили на штрафстоянку, а вскоре в полицию поступил сигнал из больницы, куда виновник ДТП сам обратился с травмами. В отношении молодого человека составили целую пачку административных протоколов: за езду без прав, выезд на встречную полосу, игнорирование требований полиции, непредоставление преимущества пешеходам и перевозку пассажира без шлема. За побег с места аварии суд отправил его под арест на одни сутки.

Досталось и его другу-пассажиру - на него выписали штраф за езду без мотошлема.

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