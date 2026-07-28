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НовостиЧто происходит28 июля 2026 1:02

Новокузнечанин жестоко избил друга и украл золото у покойной возлюбленной

В Новокузнецке гость набросился с ножом на приятеля, а затем сдал в ломбард драгоценности умершей сожительницы
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке завершили расследование двух уголовных дел в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Согласно материалам следствия, в январе мужчина устроил поножовщину в гостях у своего 44-летнего знакомого во время совместного застолья. В пылу ссоры фигурант нанес хозяину несколько ножевых ранений в туловище и сломал ему руку.

На этом криминальные похождения новокузнечанина не закончились. Полицейские выяснили, что он обокрал свою недавно умершую сожительницу. Мужчина забрал оставшиеся в квартире золотые украшения стоимостью более 200 тысяч рублей, которые должны были перейти матери покойной. Золото вор сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сейчас дела с обвинительным заключением направлены в суд, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проинспектировал ход благоустройства ключевых пространств Кемерова, а еще кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге.