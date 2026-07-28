В городском парке Междуреченска зародилась новая традиция душевных «Гитарников»

Фото: администрация Междуреченска.

В Междуреченске появилась новая культурная традиция, которая обещает стать регулярной. Об этом рассказали в администрации города.

В местном парке впервые прошел открытый «Гитарник». В теплой и дружеской атмосфере свои стихи и песни под гитару дарили горожанам кузбасские барды, поэты и музыканты.

Жители Междуреченска очень тепло встретили новый формат уличного творчества, поэтому организаторы пообещали, что эта встреча у микрофона точно не последняя.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проинспектировал ход благоустройства ключевых пространств Кемерова, а еще кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге.