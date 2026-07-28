На крупном перекрестке в Кемерове отключили светофор

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня, 28 июля, на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной с 09.00 до 16.00 будет отключен светофор. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Неудобства для водителей связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрических сетях.

Автомобилистов и пешеходов убедительно просят быть предельно внимательными при движении через этот участок, строго соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков и уступать дорогу людям на переходах.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проинспектировал ход благоустройства ключевых пространств Кемерова, а еще кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге.