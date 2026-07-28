Взломал «Госуслуги» ради легких денег: жителя Кузбасса будут судить за 14 фиктивных займов

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В Кемерове перед судом предстанет 23-летний житель поселка Тяжинский, провернувший хитрую криминальную схему с чужими кредитами. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Парень вместе с сообщником взламывал личные кабинеты кузбассовцев на портале «Госуслуги». Заполучая персональные данные ничего не подозревавших людей, подельники оформляли на них онлайн-займы в различных микрофинансовых организациях. Всего в конце 2023 года они успели взять 14 таких кредитов, обманув финансовые компании более чем на 500 тысяч рублей. Сам парень по договоренности с напарником забирал себе скромные 10% от всей добычи, а остальное отдавал соучастнику.

Ленинский районный суд Кемерова в ближайшее время рассмотрит уголовное дело по существу - молодому взломщику грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении его таинственного сообщника следователи выделили в отдельное производство, его поиски продолжаются.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проинспектировал ход благоустройства ключевых пространств Кемерова, а еще кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге.