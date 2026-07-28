В Новокузнецке с 1 августа изменится расписание автобуса №105

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Пассажиров пригородного транспорта Новокузнецка предупредили о корректировке расписания. Об этом сообщили в администрации города.

С 1 августа изменится график движения автобуса №105, курсирующего по маршруту «Новокузнецк - Осиновое Плесо». Корректировка затронет исключительно самый ранний утренний рейс: теперь автобус будет отправляться от автовокзала на 15 минут раньше привычного времени - ровно в 07.00.

Расписание всех остальных рейсов в течение дня останется без изменений.

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