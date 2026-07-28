В Кемерове отремонтируют крупный участок улицы Веры Волошиной

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове активно обновляют улицу Веры Волошиной, названную в честь Героини России. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

В этом году дорожники выполнят гораздо больший объем работ, чем намечалось ранее, и полностью отремонтируют отрезок от Базовой до Двужильного. На 2027 год останется лишь небольшой финальный участок дороги до улицы Дружбы.

Сейчас на объекте вовсю кипит работа: на отрезке от Базовой до Радищева рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальта, сделали съезды и почти закончили пешеходные тротуары. На втором участке - до Двужильного - дорожники отфрезеровали старое покрытие, устанавливают бордюры и готовят основание под будущие пешеходные дорожки.

Все работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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