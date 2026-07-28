Комик из Кузбасса раздаст деньги за лучшие комментарии в Сети

Кузбасский блогер Александр Бударин запустил проект для авторов лучших интернет-шуток.

Известный кемеровский комик, блогер и «тот самый миллениал» Александр Бударин запустил на популярных интернет-платформах новое развлекательное шоу под названием «Комментарии».

По задумке автора проекта, главная цель шоу - доказать, что комментарии под роликами порой гораздо смешнее самого контента, и дать слово обычным зрителям, которые обычно остаются по ту сторону экрана. По правилам, участники за минуту пишут искрометные подписи к вирусным видео, а приглашенные звездные гости выбирают победителя, который забирает денежный приз.

Гостем премьерного выпуска стал кумир зумеров Максим Лутчак, с которым ведущий поспорил об эмпатии поколений.

Шоу будет выходить несколько раз в месяц в VK Видео, на YouTube и Rutube. Причем шанс заработать деньги и попасть в студию есть у каждого зрителя - достаточно оставить самый смешной комментарий под выпуском.

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