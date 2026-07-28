В Новокузнецке почти на сутки отключат холодную воду

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Центрального района Новокузнецка стоит заранее сделать запасы воды. Об этом предупредили в городской администрации.

Местный Водоканал приступает к плановому ремонту магистрального водовода. Из-за этих работ холодную воду отключат почти на сутки: ограничения продлятся с 03.00 30 июля до 02.00 31 июля.

В зону отключения попадет детский сад на улице Тольятти, 54, а также жилые дома на улицах Свердлова (№7, 9, 22, 24, 26, 28, 30), Запорожской (№4, 6, 8, 17, 21, 21А, 21Б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51) и Тольятти (№56, 58, 60, 62А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82А).

Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием и набрать воду заблаговременно.

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