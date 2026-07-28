Как умные домофоны помогают родителям следить за безопасностью детей

Фото: пресс-служба Goodline.

Утром ребенок идет в школу, после уроков возвращается в пустую квартиру, а вечером уходит гулять во двор. Родители не могут весь день быть рядом - работа, дела, дорога. Но могут знать, что ребенок добрался домой, увидеть, как он гуляет во дворе, и проверить, кто звонит в подъезд. В этом жителям Кузбасса помогают умные домофоны и камеры Goodline.

Путь до школы под присмотром

Дверь квартиры закрылась, ребенок спустился по лестнице и вышел во двор. Дальше - знакомая дорога до школы. Родитель всегда может открыть приложение «Goodline Город» и посмотреть, как ребенок вышел из подъезда и в какую сторону направился.

Камеры охватывают территорию вокруг дома: входы в подъезды, парковку, детскую площадку и подъездные пути.

«Для меня самое важное - видеть, где и как находится мой ребенок. В том числе как он идет в школу, потому что его дорога проходит по ходу камер», - рассказывает жительница Кемерова Екатерина Герез.

Фото: пресс-служба Goodline.

После уроков: когда вернулся домой

Ребенок возвращается домой и открывает подъезд именным ключом. Родителю сразу приходит уведомление: сын или дочь уже дома. Звонить с привычным вопросом «Ты дошел?» уже не нужно: ответ появился на экране смартфона. Скопировать или подделать именной ключ невозможно.

Но дети остаются детьми: чип можно забыть, потерять или оставить в другой куртке. Тогда дверь получится открыть через приложение.

«Если я забыл ключи дома, открываю приложение в телефоне и иду домой», - поделился школьник из Новокузнецка Михаил Алексеюк.

Фото: пресс-служба Goodline.

Дома один: кому открывать дверь

Родители еще на работе, а в домофон звонят. Вызов поступит на смартфон мамы или папы: можно увидеть знакомое лицо на экране и открыть дверь удаленно.

А если перед камерой стоит неизвестный человек, родитель сам решит, впускать его или нет: ответит на звонок, спросит, кто пришел и по какому вопросу. Ребенку при этом даже не придется подходить к двери и разговаривать с чужим.

Фото: пресс-служба Goodline.

Двор и потерянный рюкзак

К вечеру родители вернулись домой, а ребенок уже торопится на улицу. Во дворе друзья и футбол. За игрой легко не услышать звонок от мамы, но мама всегда может открыть приложение, просмотреть камеры двора и убедиться, что все в порядке.

«У меня двое несовершеннолетних детей, и не всегда есть возможность приглядывать за ребятишками во дворе. С камерами Goodline я спокойна. В любой момент могу зайти в приложение и посмотреть, где мои дети», - говорит жительница Новокузнецка Нелли Алексеюк.

Ребенок прибежал домой без мяча: оставил его на площадке, вернулся - а мяча уже нет. В архиве можно посмотреть, где лежала вещь, кто ее забрал и куда понес. Записи хранятся семь дней.

На панели домофона есть и крупная кнопка SOS. В нештатной ситуации ребенок может нажать ее и мгновенно связаться со специалистом единой службы спасения.

Два клика до спокойствия

Умный домофон не заменит родительского внимания. Но он помогает меньше волноваться в течение дня: увидеть, что ребенок вышел из дома, узнать, когда он вернулся, проверить, кто звонит в подъезд, и убедиться, что во дворе все спокойно.

Установить умный домофон Goodline могут жители многоквартирных домов Кузбасса. Собственникам дома нужно провести собрание, набрать не менее 67% голосов и подать заявку на сайте или в приложении «Goodline Город».

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