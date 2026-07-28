В Кемерове в отделение острых отравлений за неделю попали четверо детей

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов поделился статистикой работы отделения острых отравлений больницы имени Подгорбунского за неделю с 20 по 26 июля.

За этот период на больничные койки попали 20 пациентов, причем четверо из них - дети. Большинство поступивших уже вылечили и выписали домой, остальные продолжают терапию в стационаре.

По словам врача, в тройку лидеров среди причин госпитализации вошли отравления алкоголем, лекарствами и наркотическими веществами.

Чтобы избежать трагедии, токсиколог напомнил кузбассовцам о простых правилах безопасности: знать меру во время отдыха, держать домашнюю аптечку и бытовую химию в недоступных для малышей местах, не смешивать препараты со спиртным и срочно вызывать скорую помощь по номеру 112 при первых же симптомах отравления.

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