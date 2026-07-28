Во дворе на Ленинградском в Кемерове стартовал второй этап обновления

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове начался второй этап обновления большого двора у дома №30 на проспекте Ленинградском. Все работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчик уже завел на площадку спецтехнику и приступил к демонтажным работам. Строителям предстоит убрать 450 метров старых изношенных бордюров и срезать разбившееся дорожное покрытие. Общая площадь нового асфальта на проездах и пешеходных дорожках составит внушительные 4 200 квадратных метров.

Кроме укладки свежего полотна, здесь заменят люки колодцев, защитят кабельные линии, а в финале засеют новый зеленый газон на площади 390 квадратных метров.

Первый этап благоустройства этой территории завершился еще в прошлом году, а полностью сдать готовый и красивый двор планируется до 15 сентября.

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