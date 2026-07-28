В Кузбассе врачи спасли пациентку с тяжелейшим гепатитом после лечения рака

Фото: минздрав Кузбасса.

Во Всемирный день борьбы с гепатитом врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского поделились уникальной историей спасения, с которой они столкнулись впервые в своей практике. Об этом рассказали в минздраве Кузбасса.

У 54-летней пациентки после удаления меланомы на голени развилось тяжелейшее осложнение на фоне последующей иммунотерапии - токсический гепатит. Женщина поступила в гастроэнтерологическое отделение в критическом состоянии с терминальной желтухой. Обычные лекарства не помогали, поэтому врачи приняли решение провести плазмаферез - механическую очистку крови от токсинов и избытка билирубина. В это же время онкологи оперативно подбирали для пациентки новую, более щадящую схему лечения рака.

Спустя 36 дней напряженной борьбы за жизнь показатели печени пришли в норму: женщина полностью вылечилась от гепатита и вошла в устойчивую ремиссию по онкологическому заболеванию.

Ранее мы писали, что на границе Кузбасса стартовал капитальный ремонт важного моста, а еще Илья Середюк выделил Гурьевскому округу 170 миллионов рублей.