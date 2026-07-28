В детских лагерях Кузбасса выявили более 500 нарушений с начала сезона

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Прокуратура Кузбасса подвела промежуточные итоги масштабных проверок детских лагерей в рамках летней оздоровительной кампании 2026 года.

С начала сезона прокуроры городов и районов области зафиксировали более 500 различных нарушений закона. Чтобы заставить организаторов детского отдыха исправить ситуацию, прокуроры внесли 155 представлений, направили в суд 17 исков и возбудили 105 административных дел.

География проверок оказалась обширной, а список недочетов - внушительным. Так, в Мысках надзорное ведомство заставило две организации официально зарегистрироваться в реестре поставщиков услуг, без чего они не имели права принимать детей. В Анжеро-Судженске, Тайге, Березовском, нескольких районах Кемерова и других территориях вскрылись нарушения санитарных норм, а в 28 лагерях пришлось оперативно наводить порядок с питанием детей. Кроме того, в Мариинске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком и Топках руководители учреждений получили жесткие предписания из-за игнорирования правил пожарной безопасности.

Благодаря своевременному вмешательству прокуроров большинство проблем уже решены: в лагерях обеспечили надлежащее хранение огнетушителей, привели в порядок спортивно-игровые площадки, установили москитные сетки на окнах спальных корпусов и обновили дорожную разметку на пешеходных переходах рядом с центрами отдыха.

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