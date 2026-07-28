Сегодня в Кемерове у собора исполнят шедевры великих русских композиторов

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Жителей и гостей Кемерова приглашают провести праздничный летний вечер под звуки классической музыки. Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня, 28 июля, на площади у Знаменского кафедрального собора состоится грандиозный концерт, посвященный Дню крещения Руси. Перед зрителями под открытым небом выступят лучшие творческие силы региона: Губернаторский симфонический оркестр, Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», а также солисты Губернаторского камерного хора Кузбасса.

Гости праздника смогут услышать знаменитые произведения великих русских композиторов - Михаила Мусоргского, Александра Бородина, Георгия Свиридова и Петра Чайковского. Программа начнется в 18.30, вход для всех желающих абсолютно свободный.

Ранее мы писали, что на границе Кузбасса стартовал капитальный ремонт важного моста, а еще Илья Середюк выделил Гурьевскому округу 170 миллионов рублей.