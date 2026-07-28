В Кемерове усилят меры безопасности и эвакуации на складах Wildberries

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время своего прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк ответил на тревожные вопросы жителей о безопасности сотрудников кемеровских складов компании Wildberries в связи с атаками беспилотников в других регионах.

Глава региона заверил кузбассовцев, что областные власти находятся в постоянном контакте с руководством и бенефициарами маркетплейса, которые также крайне обеспокоены защитой своих объектов.

По понятным причинам раскрывать абсолютно все технические детали защитных мер губернатор не стал, однако выделил ключевой приоритет совместной работы - это детальная проработка планов эвакуации людей. С учетом огромных площадей складов и колоссального объема хранящихся там товаров специалисты сейчас до мелочей выстраивают логистику эвакуационных путей. Главная задача - сделать так, чтобы в случае любой чрезвычайной ситуации весь персонал мог быстро, без паники и в полной безопасности выйти на улицу.

Ранее мы писали, что на границе Кузбасса стартовал капитальный ремонт важного моста, а еще Илья Середюк выделил Гурьевскому округу 170 миллионов рублей.