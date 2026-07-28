Продажи по четным дням не будет: Илья Середюк рассказал о ситуации с бензином в Кузбассе

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В ходе прямой трансляции в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк подробно прокомментировал ситуацию на топливном рынке области.

Глава региона подчеркнул, что идея продавать бензин по четным и нечетным дням сейчас не рассматривается - такая мера пока преждевременна. Поводов для паники нет: исходя из сводки, озвученной губернатором, прямо сейчас на складах региона хранятся более трех тысяч тонн 92-го бензина, около четырех тысяч тонн 95-го и более четырех тысяч тонн дизеля, а по железной дороге в область движутся еще 213 цистерн с топливом.

При этом в Кузбассе продолжают действовать временные лимиты, введенные региональным штабом: на заправках «Газпромнефть» отпускают не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля на одну машину, а в канистры разрешено наливать не более 10 литров.

В аэропортах запасов авиакеросина хватит на 16 дней в Кемерове и на семь дней в Новокузнецке, куда уже прибыли дополнительные цистерны под разгрузку.

Чтобы регион жил без сбоев, власти ввели систему приоритетного отпуска топлива: без ограничений и до полного бака заправляют машины скорой помощи, МЧС, коммунальные бензовозы-наливники и грузовики, которые развозят уголь жителям.

Ранее мы писали, что на границе Кузбасса стартовал капитальный ремонт важного моста, а еще Илья Середюк выделил Гурьевскому округу 170 миллионов рублей.