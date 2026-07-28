Илья Середюк договорился с федеральным центром о поставке топлива для селян

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Кузбасские аграрии получат необходимый объем горючего для проведения сенокоса и предстоящей уборочной кампании. Об этом в своем прямом эфире в соцсетях заявил губернатор Илья Середюк.

Власти региона проанализировали потребности всех хозяйств Кузбасса - от крупнейших холдингов до мелких фермеров - и выяснили, что на ближайший сезон селу требуется 20 тысяч тонн топлива. Изначально этот объем не был гарантирован рынком, поэтому правительство региона обратилось за помощью на федеральный уровень. Благодаря содействию министра энергетики РФ Сергея Цивилева и вице-премьера Дмитрия Патрушева заявка Кузбасса была полностью одобрена, и спецобъем топлива для кузбасских селян уже выделен.

Теперь губернатор поставил жесткую задачу перед главами муниципалитетов: они обязаны наладить бесперебойную логистику доставки горючего прямо на предприятия и в поля.

Илья Середюк подчеркнул, что недопустимо заставлять тяжелые тракторы бросать работу и каждые два часа ездить на обычные заправки ради лимитированных 40 литров. Продовольственная безопасность региона должна обеспечиваться без пауз и простоев техники.

Ранее мы писали, что на границе Кузбасса стартовал капитальный ремонт важного моста, а еще Илья Середюк выделил Гурьевскому округу 170 миллионов рублей.