В Ленинске-Кузнецком реализуется проект по благоустройству улицы Пушкина

В Ленинске-Кузнецком воплощают в жизнь проект по благоустройству улицы Пушкина.

В Кузбассе продолжается реализация проектов-победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2025. В Ленинске-Кузнецком в этом году воплощается в жизнь один из таких проектов по благоустройству улицы Пушкина.

Работы на улице Пушкина охватили довольно обширную территорию – от городского автовокзала до пересечения с Аллеей шахтерской славы. На сегодняшний день завершены основные подготовительные этапы: демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, выполнено уплотнение основания, уложен геотекстиль. Уже угадываются будущие пешеходные дорожки и тротуары: установлены бордюры и намечены контуры улично дорожной сети, рабочие приступили к укладке плитки. В ближайших планах застройщиков устройство удобных скамеек амфитеатров, монтаж малых архитектурных форм, благоустройство клумб с последующим озеленением и устройство уличного освещения.

Преображение улицы Пушкина логично продолжает реконструкцию площади Дворца культуры и Искусства, которая завершилась в прошлом году. Сегодня обновленное пространство с парковыми диванами, ровными дорожками и «сухим» световым фонтаном уже стало популярным местом отдыха горожан. В выходные и праздничные дни площадь особенно оживлена, а в ближайшее время здесь появится ещё одна значимая городская достопримечательность — стела «Город трудовой доблести».

Фото: СУЭК-Кузбасс.

Фото: СУЭК-Кузбасс.

«Комплексный подход к реконструкции культурно-досуговых объектов и улицы Пушкина, которая является одной из основных пешеходных артерий в этой части города, продолжит формирование единого современного общественного пространства вокруг культурного центра. Совместными усилиями власти, угольщиков и жителей удается проводить масштабные преобразования в округе, создавая современные и комфортные зоны отдыха для наших горожан», - отмечает глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василий Мельник.

Хотим напомнить, что при поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ неоднократно становился победителем в конкурсе благоустройства Минстроя России. За счет полученных федеральных средств было произведено обновление важных общественных пространств: осуществлено строительство парка семейного отдыха и развлечений #ВнеГорького, проведена комплексная реконструкция парка Здоровья, обновлена территория у Дворца культуры и Искусств в Ленинске-Кузнецком, а также преображен городской парк имени И.И. Горовца в Полысаеве.

В 2026 году на конкурс Минстроя России при поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс подано пять заявок. Среди представленных проектов благоустройства и реконструкции: обновление «Сквера молодожёнов» в Полысаеве, создание парковой зоны у Храма иконы Божьей Матери «Скоропослушницы» в Киселевске, преображение «Сквера покорителей земных недр» в Прокопьевске, а также работы по обновлению территории перед Центральным дворцом культуры в Белове и второй этап реконструкции центра города в Мысках. Угольщики традиционно оказали поддержку муниципалитетам в процессе подготовки заявочной документации. Подведение итогов конкурса ожидается в текущем году, а успешные проекты смогут рассчитывать на федеральное финансирование для своей реализации в 2027 году.