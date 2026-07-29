В СУЭК-Кузбасс поздравили золотых призеров четвертой спартакиады «Игры Титанов»

Фото: СУЭК-Кузбасс.

В оздоровительном комплексе «Горняк» состоялось чествование работников АО «СУЭК-Кузбасс» — победителей четвертой корпоративной спартакиады «Игры Титанов». Спортсменов поздравили руководители аппарата управления, директора и инженерно-технические работники производственных и сервисных предприятий Компании.

На торжественной церемонии отметили выдающиеся достижения и спортивные успехи участников, которые боролись за звание сильнейших в восьми видах состязаний. По традиции со словами благодарности и поздравлениями к спортсменам обратился руководитель СУЭК-Кузбасс Виктор Климов, он вручил дипломы всем членам команды и тренерскому составу. Виктор Викторович подчеркнул, что поддержка здорового образа жизни и спортивных инициатив работников остается одним из приоритетов социальной политики Компании. Он поблагодарил всех, кто причастен к успеху на «Играх Титанов», и выразил уверенность, что этот командный настрой сохранится как в трудовых коллективах, так и в производственных результатах. Руководители сервисных и производственных предприятий также пожелали спортсменам не терять боевой настрой и уже на пятой спартакиаде вновь побороться за чемпионский титул.

Сборная «Кемеровская область — Горнорудный дивизион», в которую вошли работники производственных и сервисных предприятий СУЭК-Кузбасс, показала впечатляющие результаты и завоевала пять командных медалей. Участники принесли Компании три золотые награды за выполнение нормативов комплекса ГТО, в дартсе и в перетягивании каната. Серебро команда получила в настольном теннисе, бронзу — в мини-футболе.

Кроме командных наград, спортсмены добились высоких результатов в личных зачетах в отдельных спортивных дисциплинах. Первое место в мужском зачете по ГТО занял Александр Бастрыгин, работник шахты им. С.М. Кирова. Среди женщин победу одержали Валерия Богушевич, работница Обогатительной фабрики, и Александра Капишникова, главный специалист управления по анализу и прогнозированию производственных процессов СУЭК-Кузбасс. Победителем в настольном теннисе стал Алексей Бауэр, работник шахты им. В.Д. Ялевского, а второе место в дартсе завоевал Александр Кабанов, он же получил номинацию «Золотой дротик». Третье место в шахматах оказалось у Ирины Сыстеровой, инженера по охране окружающей среды Разрезоуправления. Денис Мамаев, работник шахты им. С.М. Кирова, завоевал титул «Лучшего защитника» в мини-футболе, а Дмитрий Лашкевич, сотрудник Технологической связи, получил специальную номинацию в выполнении нормативов комплекса ГТО – «За волю к победе».

Эти индивидуальные и командные успехи укрепили общий результат сборной и подтвердили высокий спортивный потенциал сотрудников Компании, а также вывели команду в лидеры и по итогам соревнований горняки СУЭК-Кузбасс завоевали золото корпоративной спартакиады.

Успешное выступление команды на масштабных соревнованиях стало возможным благодаря тщательной подготовке и качественным тренировкам, которые организовал тренерский состав. За высокий профессионализм, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Компании, а также за подготовку сборной к IV спартакиаде был отмечен главный тренер Дмитрий Мелехов. Слова благодарности прозвучали и в адрес всего тренерского штаба, который готовил и поддерживал спортсменов на протяжении всех соревновательных этапов.

Также отметили хоккейную команду Компании, ставшую бронзовым призером уникального спортивного события - десятого Кубка Байкала-2026 по хоккею с мячом, который состоялся на естественном льду знаменитого озера страны.

Напомним, масштабное спортивное событие «Игры Титанов» проходило 2-3 июля в Кемерове на площадках спортивного кластера «Кузбасс-Арена» и Ледового дворца «Кузбасс». Спартакиада собрала свыше полутора тысяч участников из 15 регионов России — работников крупнейших промышленных компаний угольной, энергетической и химической отраслей.