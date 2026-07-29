Шествие с оркестром и возложение цветов: в Новокузнецке 2 августа отпразднуют День ВДВ

Фото: администрация Новокузнецка.

В Новокузнецке 2 августа состоятся торжественные мероприятия, посвященные 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщили в администрации города.

Праздничная программа стартует в 11.00 у мемориального комплекса «Бульвар Героев» возле стелы «Венок Славы», где ветераны и горожане возложат цветы к Вечному Огню. Затем, в 11.20, по проспекту Октябрьскому пройдет торжественное шествие десантников в сопровождении Губернаторского джаз-клуба «Геликон».

Колонна проследует до мемориала «Черный тюльпан», где в 11.30 состоится еще одна церемония возложения цветов в память о земляках, погибших в локальных конфликтах, а также прозвучит знаменитая песня «Синева».

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а еще в Новокузнецке монумент отремонтировали на средства туристического налога.