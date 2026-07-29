Прибавка до 19,3%: в Кузбассе проиндексируют накопительные пенсии с 1 августа

С начала 2026 года 4 312 жителей Кузбасса получили выплаты из своих пенсионных накоплений. По информации регионального Отделения Социального фонда, подавляющее большинство кузбассовцев - 4 228 человек - забрали всю сумму единовременно.

Как пояснила управляющий областным Отделением СФР Людмила Бабичук, форма выплаты зависит от накопленной суммы: если расчетный размер накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера в РФ (в 2026 году это 16 288 рублей), средства выплачиваются сразу всей суммой, в противном случае назначается ежемесячная прибавка. Получить деньги женщины могут с 55 лет, а мужчины - с 60 лет.

Кроме того, уже с 1 августа 2026 года Отделение Соцфонда по Кузбассу в автоматическом режиме увеличит накопительные пенсии на 17,3%, а для тех, кто пополнял накопления маткапиталом или участвовал в программе софинансирования, прибавка составит 19,3%.

Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или лично в клиентской службе СФР.

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