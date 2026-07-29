В Новокузнецке осудили женщину, скрывавшуюся от правосудия с 2013 года

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В Новокузнецке вынесен суровый приговор женщине, которой удавалось скрываться от правоохранительных органов на протяжении 13 лет. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Еще в марте 2013 года подсудимая попыталась продать местному жителю почти три грамма наркотиков. Сделка проходила под контролем оперативников в рамках проверочной закупки, и сбытчицу сразу разоблачили.

Однако после проведения первых следственных действий женщине удалось сбежать, после чего ее объявили в федеральный розыск. Спустя годы силовики все же установили ее местонахождение и задержали.

На заседании суда подсудимая полностью признала свою вину. Рассмотрев все материалы дела, суд приговорил беглянку к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а еще в Новокузнецке монумент отремонтировали на средства туристического налога.