Волокиту пресекли: семья кузбасского военнослужащего получила участок с коммуникациями

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Семья участника специальной военной операции из Анжеро-Судженска смогла получить законный земельный участок только после обращения к областному руководству. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Супруга военнослужащего подала заявление на бесплатное выделение земли под индивидуальное строительство еще в 2025 году. Однако местный комитет по управлению муниципальным имуществом затянул решение вопроса. Потеряв надежду, женщина пришла на личный прием к прокурору области, который тут же поручил провести проверку.

В результате вмешательства надзорного ведомства права семьи полностью восстановили: горожанам предоставили участок для строительства дома, к которому уже подведены все необходимые инженерные сети.

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