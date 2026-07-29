Виновата стихия: полиция Кузбасса разоблачила фейк о сдернутой вандалами табличке укрытий

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях и СМИ разошлась информация о том, что в Топках неизвестные злоумышленники сорвали со здания публичный указатель с адресами укрытий.

Сообщение об этом изначально появилось на личной странице главы округа. Сотрудники полиции провели проверку по данному факту, хотя официального заявления от администрации так и не поступало.

Изучив записи с уличных камер видеонаблюдения, стражи порядка быстро установили истину: бумажный указатель был закреплен не слишком прочно, и его просто сорвало сильным порывом ветра. Никакого вандализма или противоправных действий в этом инциденте не было.

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