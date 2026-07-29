Лженаследница пыталась присвоить чужое жилье, но квартиру забрал кузбасский город

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске спор вокруг квартиры умершей местной жительницы закончился ее передачей в собственность города. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

После смерти владелицы никто из законных родственников за наследством не обратился. При этом коммунальщики через суд требовали погасить накопившиеся за жильем долги по ЖКУ.

Заявить права на недвижимость попыталась одна из горожанок, но представленные ей документы вызвали серьезные сомнения. Проверка ЗАГСа показала, что данные о родстве и дате смерти владелицы сфальсифицированы, из-за чего в отношении претендентки возбудили уголовное дело.

В итоге суд признал квартиру выморочным имуществом и передал ее Прокопьевскому городскому округу. Издержки по коммунальным долгам покойной хозяйки теперь придется оплатить Комитету по управлению муниципальным имуществом.

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