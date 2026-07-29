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НовостиОбщество29 июля 2026 9:56

В Кемерове потратят почти 270 миллионов рублей на ремонт Притомского проспекта

На Притомском проспекте в Кемерове проведут двухлетний капремонт за 269,5 млн рублей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кемерова выделяют 269,5 миллиона рублей на комплексный ремонт Притомского проспекта. Это следует из аукционной документации, опубликованной на портале госзакупок.

Городская администрация уже открыла прием заявок от потенциальных подрядчиков. Стартовая цена контракта составляет 269,54 миллиона рублей, а подать заявки строительные компании могут до 5 августа.

Ремонтные работы охватят участок проспекта от автоцентра на проспекте Октябрьском, 2а до бульвара Строителей. Проект планируется реализовать в два этапа: первый стартует сразу после подписания контракта и продлится до 1 сентября 2027 года, а второй завершится к 1 июня 2028 года.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке переедет один из клиентских офисов СФР, а еще Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове.