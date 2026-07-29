Кузбассовцы смогут летать во Вьетнам круглый год

Фото: аэропорт Новокузнецка.

Жители Кузбасса смогут летать на курорты Вьетнама не только летом, но и в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Новокузнецка.

Прямую полетную программу к Южно-Китайскому морю официально продлили. Ожидается, что авиакомпания Vietjet Air будет выполнять до четырех рейсов в неделю.

За первые полгода работы этого направления воздушная гавань обслужила 51 рейс, а услугами беспересадочных перелетов воспользовались почти 22 тысячи кузбассовцев.

Управляющий директор аэропорта Новокузнецка Эдуард Овагимян подчеркнул, что развитие международных прямых маршрутов остается важнейшим приоритетом, позволяющим жителям региона отправляться в отпуск без лишних пересадок.

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