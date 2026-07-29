В Кузбассе средняя зарплата за месяц выросла почти на 3,5 тысячи рублей

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе зафиксирован очередной рост доходов населения. Об этом свидетельствуют свежие данные Кемеровостата.

За май 2026 года среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 88 879 рублей. Это на 5,1% больше, чем в мае прошлого года, и почти на 3 500 рублей выше показателей апреля, когда средний заработок составлял 85 371 рубль.

Традиционно самыми высокооплачиваемыми сферами остаются угледобыча со средней зарплатой в 124 тысячи рублей, автопром (119 тысяч рублей), финансовый сектор (114 тысяч рублей) и добыча металлических руд (113 тысяч рублей рублей). Также планку в 100 тысяч рублей преодолели химическое производство, металлургия, наука и IT-сфера.

На самых нижних строчках финансового рейтинга оказались швеи и мебельщики: в производстве одежды средний доход зафиксирован на уровне 27 035 рублей, а в изготовлении мебели - 27 929 рублей.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке переедет один из клиентских офисов СФР, а еще Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове.