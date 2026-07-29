На станции в Кузбассе с рельсов сошли четыре вагона с грузом

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Новокузнецком районе произошел инцидент на железной дороге. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вблизи поселка Недорезово на путях необщего пользования грузовой станции Стройбаза сошли с рельсов четыре груженых вагона. К счастью, опрокидывания состава не произошло.

В настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала надзорную проверку и выясняет, насколько строго на данном участке соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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