В Шерегеше ускорят ремонт единственной в поселке школы №11

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично проверил, как продвигается капитальный ремонт школы №11 в Шерегеше. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Это единственное общеобразовательное учреждение в поселке, поэтому возобновление его работы крайне важно: сейчас около тысячи школьников вынуждены учиться во временных помещениях, включая местный центр детского творчества.

Ремонт затянулся из-за первого подрядчика, который сорвал все графики, из-за чего контракт с ним расторгли. Новая строительная организация переработала проект, успешно прошла госэкспертизу и уже приступила к работам.

Чтобы ускорить процесс, глава региона поручил оперативно решить вопросы финансирования, перенеся выделение федеральных средств с 2027 года на текущий период. Губернатор подчеркнул, что качество ремонта в самом здании и на прилегающей территории останется под его личным контролем, пока дети не вернутся в современные и безопасные классы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе хотят расширить железную дорогу до Шерегеша и построить ветку в Китай, а еще Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове.