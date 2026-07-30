В Кузбассе перед Днем железнодорожника покажут редкую технику

Фото: Западно-Сибирская железная дорога.

В Кузбассе накануне Дня железнодорожника состоятся масштабные выставки техники под открытым небом. Об этом рассказали представители Западно-Сибирской магистрали.

Праздничные площадки откроются 29 июля в Тайге и 30 июля в Белове. На перронах обеих станций выставят самые разные составы - от массивных грузовых и пассажирских локомотивов до специальных аварийно-восстановительных поездов и электричек. На привокзальных площадях гости смогут увидеть спецтехнику, сварочные комплексы и оборудование связи. Вся представленная техника будет открыта для посещения изнутри с 10.00 до 13.00.

Кроме того, 30 июля жителей Белова ждет творческий подарок - праздничный концерт в парке «Молодежный» с 13.00 до 15.00.

Ранее мы писали, что в Кузбассе хотят расширить железную дорогу до Шерегеша и построить ветку в Китай, а еще Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове.