Для детей участников СВО из Новокузнецка устроили двухдневный сплав по Томи

Фото: пресс-служба АПК.

Социальные координаторы кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» провели серию новых акций по поддержке ветеранов СВО и их семей в городах региона. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В Новокузнецке для четверых детей военнослужащих организовали двухдневный сплав на катамаране по реке Томь, где подростки учились работать в команде, ставить палатки и оказывать первую помощь под руководством опытных спасателей и туристов.

В Калтане сотрудница фонда оказала комплексную помощь награжденному медалью «За отвагу» ветерану Николаю Хорину: ему помогли восстановить паспорт, адаптировать жилье, оформить инвалидность и пройти переобучение на охранника с последующим трудоустройством.

А в Таштагольском округе волонтеры и воспитанники клуба «Молот» навестили мать пропавшего без вести бойца - помогли скосить траву во дворе и поддержали её в трудной жизненной ситуации.

Ранее мы писали, что в Кузбассе хотят расширить железную дорогу до Шерегеша и построить ветку в Китай, а еще Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове.