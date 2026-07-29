Ударил бритвой знакомого и ранил сотрудника полиции: в Новокузнецке суд вынес решение по делу о нападении

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В Новокузнецке отправили под домашний арест местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своим знакомым и во время конфликта нанес ему не менее двух ударов бритвой в область лица, причинив глубокие множественные раны. Довести расправу до конца нападавший не успел: его действия прямо на месте остановил полицейский. Однако злоумышленник попытался дать отпор и ранил лезвием в предплечье самого правоохранителя.

В ходе судебного заседания обвиняемый частично признал вину и попросил не отправлять его в следственный изолятор. Мужчина пояснил, что официально трудоустроен, имеет семью, постоянно живет в городе и скрываться от правосудия не собирается.

Выслушав доводы сторон, суд принял решение поместить фигуранта под домашний арест на два месяца - по 26 сентября 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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