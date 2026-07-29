Погода в Кузбассе 30 июля 2026 года: ливни, грозы и до +27 градусов

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 30 июля 2026 года сохранится теплая, но дождливая погода. Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях и ливнях, которые местами ожидаются в дневные часы. По данным специалистов, ночью по области температура воздуха составит +13...+18 градусов, днем потеплеет до +22...+27 градусов. Ветер северный: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем по всей территории региона пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах днем местами возможны сильные дожди и ливни. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туманы.

Погода в Кемерове 30 июля 2026 года

В областной столице ночью температура составит +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +24...+26 градусов. Ветер северный: ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Ночью и утром местами возможен туман.

Погода в Новокузнецке 30 июля 2026 года

В Новокузнецке ночью ожидается около +18 градусов, днем температура воздуха составит около +22 градусов. Ночью сохранится пасмурная погода, днем ожидается легкая морось. Ветер будет слабым: ночью западного направления около 1 метра в секунду, днем юго-западного направления до 2 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Кузбассе хотят расширить железную дорогу до Шерегеша и построить ветку в Китай, а еще Дмитрий Анисимов рассказал о ходе реконструкции парка «Антошка» в Кемерове.