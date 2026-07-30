В Кузбассе прошли учения по безопасности на будущих избирательных участках

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе стартовала серия масштабных учебных тренировок по обеспечению безопасности на объектах, где осенью откроются избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

По поручению губернатора Ильи Середюка первые учения уже прошли: более 200 организаторов выборов на практике отработали алгоритмы действий при различных чрезвычайных ситуациях.

Как отметила председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, с учетом современных реалий в сценарии тренировок включили даже угрозы с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основной упор делался на отработку действий при пожаре, где членам комиссий необходимо решить сложнейшую задачу: мгновенно эвакуировать людей, защитить избирательную документацию и при этом сохранить законное право граждан на волеизъявление.

Планируется, что аналогичные учения до начала сентября пройдут для всех избирательных комиссий региона.

Ранее мы писали, что в Кузбассе построят мост через реку Шалым, а еще Илья Середюк рассказал о развитии железных дорог в Кузбассе.