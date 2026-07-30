Два муниципалитета Кузбасса получат допсредства на зарплаты и коммуналку

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Власти Кузбасса продолжают оказывать адресную финансовую поддержку муниципалитетам региона. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

По личным обращениям глав территорий принято решение выделить дополнительные средства двум округам. Так, Крапивинский муниципальный округ получит 120 миллионов рублей - эти деньги направят на выплату заработных плат сотрудникам бюджетной сферы, а также на расчеты за коммунальные услуги государственных и муниципальных учреждений. Яйскому муниципальному округу выделено 42 миллиона рублей, которые также пойдут на своевременную выплату зарплат бюджетникам.

Глава региона подчеркнул, что практика поддержки территорий и укрепления их местных бюджетов будет продолжена.

Ранее мы писали, что в Кузбассе построят мост через реку Шалым, а еще Илья Середюк рассказал о развитии железных дорог в Кузбассе.