Бастрыкин затребовал доклад по делу об обрушении пола в аварийном доме в Кемерове

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Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав граждан в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стали сообщения в соцсетях о критическом состоянии аварийного жилого дома, жильцы которого опасаются полного обрушения здания. Выяснилось, что в одной из квартир уже провалился пол первого этажа вместе с несущими конструкциями, улетев в затопленный подвал, а само расселение граждан чиновники отложили до 2031 года.

Многочисленные жалобы людей в различные инстанции долгое время не давали результатов. После вмешательства федерального ведомства следственное управление СК России по Кузбассу возбудило уголовное дело, а Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Бэликто Базарову представить детальный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

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