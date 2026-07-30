Юный водитель и его попутчица погибли в ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк

Фото: полиция Кузбасса.

Страшная авария унесла жизни двух человек в Прокопьевском муниципальном округе. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Трагедия произошла около 04.15 на 184-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и на высокой скорости врезался в металлическое дорожное ограждение. От сильнейшего удара машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

Молодой автомобилист и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались еще до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи полиции, которые устанавливают все детали случившегося.

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