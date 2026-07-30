В Кузбассе на 90 суток приостановили работу золотодобывающего предприятия

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В Тисульском районе суд временно приостановил деятельность золотодобывающего предприятия ООО «АС Сибирь». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В ходе проверки на участке месторождения россыпного золота на реке Горелая были выявлены серьезные нарушения. Компания перекрыла русло ручья Александровский технологической автодорогой и изменила водоток реки Горелая, направив его в специальную канаву.

При этом выяснилось, что предприятие проводило все эти работы без соответствующего решения о предоставлении водного объекта в пользование. Подобные действия создают угрозу загрязнения и истощения водных ресурсов, а также нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду.

Суд признал ООО «АС Сибирь» виновным и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

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