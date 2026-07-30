Рак на II стадии и скрытая аритмия: фельдшер из Кузбасса помогла вовремя выявить опасные болезни

Фото: минздрав Кузбасса.

Плановая диспансеризация в фельдшерско-акушерском пункте деревни Покровка Ленинск-Кузнецкого округа помогла предотвратить трагические последствия для двух местных жителей. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Местный фельдшер Наталья Устьянцева убедила свою пациентку пройти маммографию, которая неожиданно выявила рак молочной железы II стадии без метастазов. Женщину уже успешно прооперировали, и сейчас она проходит курс химиотерапии.

У другого деревенского жителя во время обычного осмотра медик заметила скрытую фибрилляцию предсердий - опасное нарушение сердечного ритма, протекавшее без каких-либо симптомов. Мужчину сразу направили к кардиологу и назначили терапию.

Медики напоминают: проверять здоровье стоит регулярно, даже если ничего не болит.

Ранее мы писали, что в Шерегеше проведут масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, а еще уборочная кампания в Кузбассе идет с опережением, несмотря на сложности с топливом.