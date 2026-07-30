Повторное нарушение закончилось для кемеровчанина конфискацией автомобиля

Фото: прокуратура Кузбасса.

31-летний житель Кемерова лишился своего автомобиля ВАЗ 2110 за повторную нетрезвую езду. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В марте 2026 года сотрудники ГАИ остановили отечественную «десятку» в Кировском районе. У водителя имелись явные признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался. Выяснилось, что еще в 2025 году кемеровчанин уже привлекался к ответственности за аналогичный проступок, но выводов для себя не сделал.

Кировский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также запретил управлять транспортом на два с половиной года. Сама машина по решению суда была конфискована и обращена в собственность государства.

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