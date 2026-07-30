Семья кузбасского пристава спасла тонувших детей

Фото: ГУФССП по Кузбассу.

Трагедии на реке Томь удалось избежать благодаря смелости и бдительности семьи судебного пристава из Юрги. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кузбассу.

Младший судебный пристав Николай Голенко вместе с супругой отдыхал на берегу, когда заметил двух купавшихся без присмотра мальчиков 10-11 лет. Спустя время до их слуха донеслись отчаянные крики о помощи: один ребенок начал тонуть, а его друг запаниковал.

Супруги мгновенно бросились на выручку. Жена пристава вытащила на берег сильно испуганного мальчика, а сам Николай нырнул в реку за вторым ребенком. В тот момент над водой виднелась только рука мальчика - он уже полностью ушел под воду. Пристав нырнул за ним и вытащил ребенка на поверхность, благополучно доставив на берег.

Благодаря героическим действиям супругов, жизни обоих детей сейчас вне опасности.

Ранее мы писали, что в Шерегеше проведут масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, а еще уборочная кампания в Кузбассе идет с опережением, несмотря на сложности с топливом.