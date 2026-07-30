Химический ожог вместо прохлады: кузбасский токсиколог рассказал, как безопасно дезинфицировать воду в бассейне

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предостерег любителей дачного отдыха от чрезмерного использования хлора при дезинфекции воды в бассейнах.

По его словам, в правильной концентрации хлор безопасен, но, как только его уровень превышает 0,5 мг/л, он становится агрессивным ядом, способным вызвать химические ожоги и отравления.

Врач напомнил о таких симптомах, как резь в глазах, кашель, одышка, горечь во рту, покраснения кожи и даже судороги при тяжелых случаях. В случае появления этих признаков токсиколог советует немедленно покинуть бассейн, смыть хлорированную воду пресной, выйти на свежий воздух и пить больше чистой воды, а при ухудшении самочувствия - немедленно вызвать скорую помощь.

Чтобы избежать беды, Константин Сиворонов рекомендует всегда проверять уровень хлора (норма 0,3-0,5 мг/л) и pH (норма 7,2-7,6) с помощью специальных тестеров, строго рассчитывать дозу (1-3 г активного хлора на 1 м³ воды) и выбирать для детских бассейнов более мягкие средства на основе активного кислорода.

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