В Кузбассе должник по алиментам попытался продать приставу-«покупателю»

Фото: ГУФССП по Кузбассу.

В Ленинске-Кузнецком судебные приставы пошли на сметливую уловку, чтобы заставить местного жителя выплатить долг по алиментам. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Мужчина задолжал родному ребенку почти 100 тысяч рублей, упорно игнорировал повестки и скрывался от сотрудников ведомства. В ходе поиска имущества выяснилось, что алиментщик выставил на продажу свою легковушку.

Пристав-исполнитель позвонил по объявлению, представился обычным покупателем и договорился о встрече якобы для осмотра машины. На месте продавца ждал сюрприз: прямо во время «сделки» на автомобиль наложили арест, а самого владельца увезли в отдел.

Суд назначил неплательщику 40 часов обязательных работ и обязал его еженедельно отчитываться перед приставами.

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