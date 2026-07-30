В Кузбассе за неделю резко выросли цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе продолжают расти розничные цены на автомобильное топливо. Это следует из данных еженедельного мониторинга Кемеровостата.

Заметнее всего для кошельков автовладельцев подорожали самые популярные марки бензина. Так, АИ-92 за семь дней прибавил в цене 3,27 рубля и теперь обходится водителям в 70,84 рубля за литр, а АИ-95 подорожал сразу на 3,89 рубля - до 76,15 рубля.

Не осталось на месте и дизельное топливо: литр солярки стоит уже 88,81 рубля против 87,46 рубля неделей ранее.

Меньше всего ценовые колебания затронули высокооктановый АИ-98 - он подорожал всего на 1,1 рубля, остановившись на отметке 99,56 рубля за литр.

Ранее мы писали, что в Шерегеше проведут масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, а еще уборочная кампания в Кузбассе идет с опережением, несмотря на сложности с топливом.