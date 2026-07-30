Новокузнечанин пробил молотком стену к соседке, поджег обои и был наказан

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяная бытовая ссора между соседями в Новокузнецке переросла в настоящее огненное шоу и закончилась реальным лишением свободы. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Местный житель во время конфликта с соседкой взял молоток и нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив в ней сквозное отверстие. На этом дебошир не остановился: он поднес к дыре аэрозольный баллончик с пропан-изобутановой смесью и поджег его зажигалкой, из-за чего в квартире женщины загорелись обои. Затем агрессор вышел на балкон, схватил металлическую гардину и разбивал стеклопакеты потерпевшей, уничтожив две балконные рамы. Общий ущерб составил почти 39 тысяч рублей.

На заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся, однако суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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